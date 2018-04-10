سيارة تقتل عامل صيانة طرقات في مستغانم

لقي عامل صيانة طرقات حتفه اليوم الثلاثاء بعدما دهسته سيارة أثناء قيامه بمهامه ببلدية وادي الخيربدائرة عين تادلس في مستغانم.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع في حدود 10 و30 دقيقة صباحا بالطريق الوطني رقم90 أ بالمنطقة المسماة نقطة الصفر.

وتمثل في دهس سيارة نفعية لعامل صيانة يبلغ من العمر 50 سنة أين توفي في عين المكان .

وتم نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية “العجال بلطرش” بمدينة عين تادلس.

وفتحت من جهتها كتيبة الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا في ملابسات هذا الحادث.