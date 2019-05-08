سيارة تنقل لحوم تحت أشعة الشمس تثير استياء الفايسبوكيين !

أخبار الجزائر
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سيارة تنقل لحوم تحت أشعة الشمس تثير استياء الفايسبوكيين !
بقلم أسماء.ع

نشرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، صورة لأحد السائقين، ينقل كمية من لحوم كباش، على سيارة غير مغطاة.

وحسب ما علقت به المنظمة، فإن صورة سيارة تقل لحوم الكباش، هي من مدينة الضلعة التابعة لولاية أم البواقي.

وتظهر الصورة التي وضعتها على حسابها الرسمي فايسبوك، سيارة من نوع “هيلوكس”، على متنها كباش مذبوحة ومسلوخة.

ومعرضة لأشعة الشمس دون رعاية معايير النظافة، خاصة في هذه الأجواء الحارة التي تعرفها مختلف ولايات الوطن.

ومن جهتهم، علق رواد الفايسبوك، على المنشور، مستنكرين ما قام به السائق، ومنهم من قال إن هذا الأمر يحدث في معظم الولايات.

https://www.facebook.com/apoce.algerie/photos/a.311003675657714/2228288460595883/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB3D0vohw3PP3wfVmf2jMt-BzSRZzBMwqccIk5qIn1WfMqdGqNbhClEYcfl84RuYNjLKzYriwAI7nRlY0pBxmrObCwBKbJwMI2Aw4Wl_hyfWyqw_tsMnIDb1Oed_1aISccoJ_jH5uKapsSnbvbOHnXIe0tO4CZZnODhhBaD8A_O9eaPHM_gMY7k_Ly6wWF3KiYuII72x9j0FWVWV6F1czm6F-j4h8-LeF_GbCnHkJ7Ixa65b9bnSAsKIWD1XRu_yN6vbImmPynKCR7lc75fNJKhtKf1Al3pbRe0OgKl1nnPA70F1x50ICNFzehm_4UAJ9ZcY6jo2bkEWuN2cK67w_i4QRy99lqPITUTCerIzmFE3n8e-mEyivLd&__tn__=-R


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