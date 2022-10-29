سيارة فياتTIPO تيبو..مقارنة سعرها بين دولة عربية والجزائر

وقعت وزارة الصناعة اليوم على إتفاقية، تصنيع سيارات للعلامة الإيطالية فيات “FIAT” في الجزائر. ومقر المصنع بطفراوي في وهران. حيث ان أوّل سيارة فيات مصنعة في الجزائر سيكون متوفر إبتداءً من نهاية سنة 2023.

وعقب الإعلان عن الإتفاقية بين الجزائر وإيطاليا لإنتاج سيارة فيات. أصبح الشغل الشاعل للجزائريين حول مواصفات هذه السيارة وسعرها.

وتحتوي سيارة فيات ” تيبو” الشهيرة ” ليون” على محرك بنزين 1600 سي سي بقوة 110 حصان. حيث تم تسويقها في دولة مصر بداية من سنة 2022. كما تعتبر من السيارات المناسبة للعائلات. لا سيما وانها إقتصادية من حيث إستهلاكها للوقود ويصفها الخبراء على انها تشبه كثيرا سيارة سيات ” ليون ” وأقل سعرمنها. بالإضافة إلى السرعة القصوى تصل إلى 192 كم/ساعة وطاقة إستهلاكها للوقود 92 لتر/100 كيلومتر.

ونقلا عن موقعauto dz news المتخصص في عالم السيارات وأخبارها بخصوص فإن سعر سيارةTIPO في البلد المصنع إيطاليا 20 ألف أورو. أما في بداية سنة 2022 تم بيعها في دولة مصر بسعر 400 الف جنيه للفئة الاولى الى غاية 525 الف جنيه. وفي حال قمنا بتحويل العملة إلى الدينار الجزائري. فإن سعرها يصل إلى حوالي 420 مليون بسعر صرف سوق المزوازي بالسكوار بسعر الصرف الرسمي حوالي 320 مليون. اي ما يقابله بالأورو تقريبا 21 ألف.

ووصل سعر سيارةTIPO في الجزائر غلى غاية شهر فيفري 2022 إلى 280 مليون سنتيم.ببنما وصل سعرها شهر سبتمبر بين 310 و480 مليون سنتيم. ومن المنتظر أن شركة فيات عند دخولها السوق الجزائرية يكون سعرها تيبو بأقل من المعروضة الان ومعقول جدا.

في انتظار دخول شركة فيات إلى الجزائر وتسويق سياراتها في السوق المحلية. بأسعار أقل بكثير مما هي معروضة عليه الآن في شوروم الخواص. وستتبعها شركات أوروبية وآسوية. مما يرفع التنافس عاليا بين العلامات. وسيميز ذلك انخفاض تدريجي لاسعار السيارات في الجزائر. ومن المحتمل يضيف ذات الموقع ان يكون سعر فيات تيبو 2022 في الجزائر: بين 200 و 300 مليون سنتيم، حسب نوع المحرك.

أما حول سعر سيارةTIPO تيبو في مصر فهو كمايلي:

الفئة الأولى Entry Grande 2022 السعر يبدأ من 400 ألف جنيه أي 243 مليون سنتيم.

الفئة الثانية A/T Mid السعر يبدأ من 450 ألف جنيه أي 273 مليون سنتيم.

الفئة الثالثة H/Lالسعر يبدأ من 500 ألف جنيه أي 304 مليون سنتيم.

الفئة الرابعة A/T- H/Bالسعر يبدأ من 450 ألف جنيه أي 273 مليون سنتيم.

الفئة الخامسة HB LONGE السعر يبدأ من 525 ألف جنيه أي 320 مليون سنتيم.