قناة النهار سيارة كهربائية جزائرية 100 .. هذه هي تفاصيل النموذج الأولي بقلم قناة النهار نشر في 05 سبتمبر 2023 - 23:28 الجزائر شارك غرِّد أرسل 87 0 رابط دائم : https://nhar.tv/lXss5 الجزائر اقرأ أيضا سري جدا: مخدر التشوشنة القـ.ـاتل .. شباب يمـ.ـوتون وآخرون في الطريق للجنون !! قناة النهار 05 سبتمبر تساقط أمطار رعدية معتبرة في هذه الولايات قناة النهار 21 أوت 46 مصاب في حادث انحراف و اصطدام حافلة بجدار صخري بعين تموشنت قناة النهار 25 أوت أمطار ورياح قوية مع بحر هائج الحرارة في هذه المناطق قناة النهار 27 أوت تعليم عالي: رقمنة الخدمات ونقل مجاني عبر الترامواي .. تكفل أمثل بالطلبة قناة النهار 02 سبتمبر الأكلات الشعبية.. ملاذ العائلات خلال الليالي الصيفية بلالة ستي بتلمسان قناة النهار 23 أوت سري جدا /" التشوتشنة' .. نشوة الموت.. ترقبوها قناة النهار 31 أوت العرض الشرفي لفيلم "التحدي الكبير" المنتج في إطار الإحتفال بستينية الإستقلال قناة النهار 22 أوت هذا ماقاله وزير السياحة لأحد الشباب الراغب في "الحرقة" قناة النهار 19 أوت غليزان / مطاعم مدرسية جديدة لتوفير الوجبات الساخنة لتلاميذ المناطق النائية قناة النهار 22 أوت