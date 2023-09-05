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قناة النهار

سيارة كهربائية جزائرية 100 .. هذه هي تفاصيل النموذج الأولي

بقلم قناة النهار
سيارة كهربائية جزائرية 100 .. هذه هي تفاصيل النموذج الأولي
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/lXss5
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