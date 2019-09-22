سيارة مجنونة تدهس كهلا وترديه قتيلا بالطارف

لقي كهلا مصرعه ينحدر من بلدية شبيطةولاية الطارف، مصرعه ، بعدما دهسته سيارة كانت تسير بسرعة فائقة، ولاذا صاحبها بالفرار .

ويتعلق الأمر ، بالمدعو ” عبيد نور الدين” البالغ من العمر 60 سنة ،الذي لفظ انفساه الاخيرة ، بالاستعجالات الطبية بالبلدية.

وحسب المعطيات المتوفرة الحادثة وقعت بحي خريسي محمد الصالح بمحاذاة متوسطة شليطة مختار2 .

حيث تعرض الضحية الى اصابات خطيرة من شخص كان يقود سيارته بسرعة فائقة .

فيما لا تزال عملية البحث جارية من طرف مصالح الأمن الخارجي الأول ،

كما فتحت ذات المصالح تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث .