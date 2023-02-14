سيارة محل بحث “الانتربول” تطيح بـ 4 موظفات ببلدية الرويبة وتاجر مسبوق قضائيا

تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من توقيف سيارة محل بحث من طرف شرطة “الانتربول”. تم تهريبها من الخارج بطرق مشبوهة. اذ مكنت التحقيقات الأمنية من تورط 4 مشتبه فيهم.

ويتعلق الامر بمواصفات ببلدية الرويبة شرق العاصمة، بعد اكتشاف أن المركبة المشبوهة معرضة للسير. عن طريق تزوير الرقم التسلسلي الخاص بها. حيث مكنت العملية من حجز جواز سفر مزور، مركبة.

وحسب مصادر عليمة لـ” النهار” فإن مصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية للعاصمة، فقد تم تقديم 5 مشتبه فيهم. أمام نيابة محكمة بالدار البيضاء صبيحة الثلاثاء، للتحقيق معهم.

كما يتعلق الأمر بالمدعو ” م.كمال” تاجر من العاصمة، إلى جانب 4 موظفين ببلدية الرويبة شرقي العاصمة. ويتعلق الأمر ب4 نسوة يزاولن عملهم بمصلحة البيرومتري، ومصلحة الحالة المدنية. فيما تم استدعاء 3 شهود من نفس البلدية.

وحسب ذات المصادر ، فإن تفجير قضية الحال، انطلقت بعد توقيف سيارة مشبوهة محل بحث من طرف شرطة ” الإنتربول “.

وخلال تفقدها تبين أنها تسير برقم تسلسلي مزوّر، وعليه تم توقيف صاحبها الذي تبين أنه شخص محل أمر بالقبض. ويتعلق الامر بالمدعو ” م.كمال” تاجر تنحدر أصوله من بلدية ” مقرة” ولاية المسيلة.

وخلال عملية التوقيف وتفتيش السيارة تم العثور على جواز سفر المشتبه فيه مزور. فتم حجو الاخير احالته المعني للتحقيق.

وكشفت التحريات الأمنية أن جواز السفر المزور تم استخراجه من بلدية رويية، بعد تزوير شهادة ميلاد المشتبه فيه. عن طريق استعمال هوية الغير وتاريخ ميلاد وإقامة مزوتين.

كما تم الاحتفاظ بصورة المشتبه فيه، وهو ما مكن المشتبه فيه من التنقل إلى خارج الوطن. باستعمال جواز السفر المزور، لتمويه شرطة الحدود لتفادي توقيفه.

ومواصلة للتحقيقات تم توقيف الموظفين الذين يعملون بمصلحتي الحالة المدنية. والبيومترية لثبوت أن تزوير الوثائق التي استعملها المشتبه فيه في استخراج جواز السفر تم على مستوى المصلحتين.