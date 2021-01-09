سيارة مشبوهة أمام مقر سفارة تقود إلى كشف مزرعة مخدرات في حديقة منزل بالعاصمة!

مصالح الأمن حجزت 1.9 كلغ من “الماريخوانا” زرعها طالب جامعي

فضحت عملية توقيف خمسة أشخاص، من بينهم 3 طلبة جامعيين، بصفة عرضية قرب السفارة السعودية في بن عكنون، قيام طالب جامعي بتهريب بذور “الماريخوانا” من دولة إسبانيا عبر مطار “هواري بومدين“، والتي زرعها في حديقة منزله بمساعدة شقيقه وأحد أصدقائه قبل استهلاكها والمتاجرة فيها.

حيث تم حجز 1.9 كلغ من نبتة “الماريخوانا” مهيئة للبيع وميزان، بالإضافة إلى آلة سحق النبتة المخدرة، ليتم إحالتهم جميعا على التحقيق أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أين صدر أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت في حق اثنين ووضع البقية تحت الرقابة القضائية، فيما ظل المشتبه فيه الرئيسي في حالة فرار، وذلك بعدما وجهت لهم تهمة تكوين جماعة أشرار لغرض ارتكاب جناية التهريب، الزرع والنقل والتخزين للمخدرات بطريقة غير مشروعة.

حيثيات قضية الحال، حسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار”، تعود إلى تاريخ 17 أفريل 2020 في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، أين قامت مصالح الأمن العمومي التابعة لأمن المقاطعة الإدارية لبوزريعة، المكلفة بالحراسة والأمن لدى السفارة السعودية في بن عكنون، بتوقيف سيارة من نوع “سيات ليون” على متنها خمسة أشخاص، وعند تفتيشهم، عثر بحوزة السائق على كيسين بلاستيكيين صغيري الحجم يحتويان على نبتة “الماريخوانا” بوزن 1.10 غرام، والتي تبين من خلال التحريات، أنه اشتراها من المتهم المتواجد في حالة فرار من منطقة بن عكنون بمبلغ 3 آلاف دج للكيس الواحد بالاشتراك مع أصدقائه.

ومواصلة للتحريات، تم الحصول على إذن بتفتيش مساكن المشتبه فيهم من طرف نيابة محكمة بئر مراد رايس، أين عثر في منزل المشتبه فيه الرئيسي الفار وشقيقه على كمية معتبرة من نبتة “الماريخوانا” مهيئة للبيع، تبين أنها زرعت في حديقة المنزل.

وقد كشف المشتبه فيه الثاني أنه قام بتمرير بذور المخدرات عبر مطار “هواري بومدين” بطريقة عادية، ولم تتفطن شرطة الحدود للأمر، وذلك بعد اقتنائها من أحد المحلات بمدينة برشلونة بمبلغ 10 أورو، حيث اتفق مع شقيقه وصديقه على زراعة بذور “الماريخوانا” في حديقة المنزل، وبعد مرور شهرين، نمت المخدرات بشكل كبير ليستهلكها برفقة أصدقائه، كما أسفرت التحريات، عن حجز ميزان إلكتروني وآلة سحق المخدرات، 1.9 كلغ من نبتة “الماريخوانا”، سكين عادي و”كيتور” ومبلغ إجمالي بقيمة 55 ألف دج.