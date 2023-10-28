 وفاة شخصين في اصطدام بين سيارتين ببلدية بيضاء برج في سطيف

لقي شخصان مصرعهما واصيب 2 اخرين، اليوم السبت، في حادث مرور الطريق الولائي رقم 64 امام محطة الخدمات بلحوت بلدية بيضاء برج ودائرة عين أزال في ولاية سطيف.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 14سا20د، من اجل حادث تصادم بين سيارتين.

وذلك على مستوى الطريق الولائي رقم 64 امام محطة الخدمات بلحوت بلدية بيضاء برج ودائرة عين أزال.

وخلف هذا الحادث حسب ذات البيان، وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهما ونقلهما الى المستشفى المحلي.

أما الضحيتين المتوفيتين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية.