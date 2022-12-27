قناة النهار سياسة: الجزائر تحيي الذكرى الـ 44 لرحيل الزعيم هواري بومدين بقلم النهار أونلاين نشر في 27 ديسمبر 2022 - 22:48 شارك غرِّد أرسل 8 0 سياسة: الجزائر تحيي الذكرى الـ 44 لرحيل الزعيم هواري بومدين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/heVl7 اقرأ أيضا صريح جدا: إختيار أسماء المواليد عند الجزائريين.. بين الماضي والحاضر قناة النهار 10 ديسمبر فاسألوا : التحذير من شهادة الزور قناة النهار 11 ديسمبر حكاية نجاح: قصة غريبة لفتاة صبورة وقفت لأوّل مرة على قدميها في سن العشرين قناة النهار 21 ديسمبر زين عامر: من المجحف أن تملك لاعب ككريستيانو رونالدو ولا تدخله في المباريات قناة النهار 12 ديسمبر طالع هابط: عمارات مبنية بالملايير في أرض فلاحية غير صالحة بغليزان .. من يتحمل المسؤولية قناة النهار 27 ديسمبر مومن أيت قاسي: إن أردت أن تكون سيد قارتك عليك أن تفوز بكأس إفريقيا قناة النهار 17 ديسمبر تساؤلات: مراجعة نظام الأجور والمنح .. كيف سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن قناة النهار 26 ديسمبر 900 مليون خبزة مبذرة سنويا.. ظاهرة تصل لمستويات قياسية قناة النهار 24 ديسمبر "الهااتف البسيط أو "الحطبة" .. قصة صمود أمام هواتف "السمارت فون قناة النهار 23 ديسمبر وزير الصحة : مستشفى زرالدة سيدخل حيز الخدمة في القريب العاجل قناة النهار 15 ديسمبر