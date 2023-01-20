قناة النهار سياسة: الولاة يفتحون أبوابهم أمام المجتمع المدني تجسيد الديمقراطية التشاركية بقلم النهار أونلاين نشر في 20 جانفي 2023 - 23:22 شارك غرِّد أرسل 8 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/G9II0 اقرأ أيضا الفريق أول السعيد شنقريحة يقوم بزيارة عمل وتفقد إلى ن.ع. الـ 6 بتمنراست قناة النهار 11 جانفي سفير الهند بالجزائر: الجزائر دعمت بقوة الهند للضفر بمقعد غير دائم بمجلس الأمن وسنفعل بالمثل لها قناة النهار 16 جانفي الندوة الصحفية للناخب الوطني المحلي مجيد بوقرة قبل مواجهة إثيوبيا قناة النهار 16 جانفي قوجيل يردّ على السفير الفرنسي السابق بالجزائر:" الإستعمار ومخلّفاته مزالت موجودة يجب مواجتها" قناة النهار 10 جانفي سامية طبوش: الإنتاجات التي تصور في آخر دقيقة أصحابها لا تهمهم النوعية قناة النهار 19 جانفي هل تنجح علاقات الصداقة لدى الجزائريين.. هكذا علق الشارع الجزائري قناة النهار 05 جانفي أمن: ملتقى وطني حول أهمية الأنتروبولوجيا الجنائية في التحقيق القضائي قناة النهار 17 جانفي مومن آيت قاسي: لقاء الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار رائع رغم الظروف الاوروبية الباردة قناة النهار 18 جانفي جيجل: السباحة في فصل الشتاء.. متعة إستثنائية عند السياح قناة النهار 30 ديسمبر أجواء مستقرّة إلى غاية نهاية الأسبوع قناة النهار 31 ديسمبر