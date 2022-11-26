قناة النهار سياسة: قرارات وإنجازات .. الجزائر الجديدة تخطو نحو المستقبل بقلم النهار أونلاين نشر في 26 نوفمبر 2022 - 21:39 شارك غرِّد أرسل 79 0 سياسة: قرارات وإنجازات .. الجزائر الجديدة تخطو نحو المستقبل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ytXRm اقرأ أيضا الشرطة القضائية بسيدي امحمد تطيح بمروجي المخـ.ـدّرات قناة النهار 08 نوفمبر بلماضي : مؤلم أن نتحدث عن المونديال ونحن سنتابع من بعيد قناة النهار 16 نوفمبر الفرصة الثانية : عبد الرحمان.. يعتزل المخـ ـدّرات بعدما شبع حباس 😥😥 قناة النهار 25 نوفمبر وزير التربية : أكثر من 25 ألف أستاذ سيستفيدون من الترقية عن طريق الإمتحان المهني قناة النهار 24 نوفمبر وزارة الصناعة: الجزائر ستكون كوريا إفريقيا بعد الاستثمار في المجال الصناعي قناة النهار 14 نوفمبر قسنطينة / الإطاحة بشبكة مختصة في الإحتيال على المواطنين بإستخدام أسماء وهمية قناة النهار 16 نوفمبر معرفة نسبة السكر في المواد الغذائية.. ثقافة غائبة عند بعض الجزائريين قناة النهار 16 نوفمبر تساؤلات: النظام التعاقدي في قطاع الصحة .. ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية قناة النهار 09 نوفمبر "والدة طالبة تعرّضت للإحتراق باقامتها الجامعية:" رسالتي للطالبات ما تستعملوش قارورات الغاز قناة النهار 13 نوفمبر صريح جدا: آراء الجزائريين حول الحد من إرهـ.اب الطرقات .. قناة النهار 23 نوفمبر