سياسي ألماني يفتح النار على المانشافت

وجه السياسي الألماني، كارستن هيلس، إنتقادات لاذعة للمنتخب الألماني، الذي إفتتح مشواره في المونديال بهزيمة غير متوقعة ضد اليابان.

بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك برسم الجولة الأولى للمجموعة الخامسة ضمن كأس العالم قطر 2022.

وكتب السياسي الألماني هيلس، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك:”بدلاً من إرسال رسائل سياسية غير منطقية ، يجب أن تركز على كرة القدم!”.

ونال المنتخب الألماني أمس الأربعاء، إستهجان الجماهير بعد خرجته الغريبة، بإحتجاجه على عدم حمل قائد الفريق لشارة ملونة.