سياسي تركي يصف بن زية بالمتطرف

تعرض الدولي الجزائري، ياسين بن زية، لاعب فينر بخشة التركي، لانتقادات لاذعة، من طرف أحد السياسيين الأتراك، بسبب زيه الإسلامي.

وانتقد إبراهيم سوزين، عضو حزب الشعب الجمهوري، الزي الإسلامي الذي ظهر به ياسين بن زية، في معسكر فريقه فينر بخشة التركي.

ونشر سوزين، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، صورة لبن زية، بلباسه الإسلامي معلقا عليها: “ما تفعله في حياتك الخاصة يعنيك وحدك”.

وأضاف: “لكن اللاعب المحترف، في معسكر الفريق عليه ارتداء الزي الموحد، والتصرف وفق قواعد الفريق”.

وتابع إبراهيم سوزين: “لا يمكن أن تظهر بملابس دينية متطرفة في معسكر فينر بخشة”.