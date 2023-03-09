سياسي فرنسي يدعو لتعليق دخول المهاجرين

عبر الفرنسي إريك سيوتي رئيس حزب الجمهوريين عن أسفه لأن نص قانون الهجرة. الذي سيتم دراسته في مجلس الشيوخ نهاية مارس “لا يحتوي على إرادة” ولا “شجاعة” سياسة الهجرة الكبرى.

وقال رئيس LR إن مشروع قانون الهجرة “لن يحل أي شيء” لأنه “لا يرقى إلى خطورة” الوضع. وطالب بمعايير “قوية” بشأن الهجرة.

وقال خلال مؤتمر في مقر LR: “اليوم ، لدينا انطباع بأننا نعاني المزيد والمزيد من الهجرة على حسابنا. لكن لن نحل المشاكل الحالية التي تشكل خطرا كبيرا على بلدنا بإضافة السبق”.

وأكد إيريك سيوتي أن النص الذي يجب أن يبدأ فحصه في نهاية مارس في مجلس الشيوخ. “لا يخفي إرادة” ولا “شجاعة” سياسة الهجرة الكبرى.

وحذر من أن مشروع القانون على وجه الخصوص لا يتناول “لم شمل الأسرة. ومسألة اللجوء التي يجب فحصها على الحدود ولا تضع إجراءات كافية.

من ناحية أخرى، أعرب إيريك سيوت ، المعروف بتشدده بشأن الهجرة. عن أسفه لأن مشروع القانون يتضمن مقاربة لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون”من خلال تصريح إقامة في وظائف متوترة. كما دعا إلى الحد من تدفقات دخول المهاجرين أو تقليصها وتعليقها.

وفيما يتعلق بدفع بعض المزايا الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكا ، على وجه الخصوص. طالب بمعايير “الوجود على الأراضي الفرنسية لمدة لا تقل عن 5 إلى 10 سنوات”.