سياسي فنلندي يقترح إطلاق النار على “الحراڤة”!

اقترح السياسي الفنلندي اليميني المتطرف ياري نالي إطلاق النار على عابري الحدود غير الشرعيين. في منشور على فيسبوك على حسابه الخاص.

وقال السياسي الفنلندي المتطرف ياري نالي ” لم أذكر في المنشور أي شيء عن إطلاق النار على اللاجئين أو المدنيين الآخرين. ولم أحدد حدود الدولة التي يجب أن يتم فيها ذلك”.

وبعد أن لاقى اقتراحه سخط العديد من رواد مواقع التوصل والسياسيين. قام بحذف المنشور وعلق بالقول “لا يزال لدي رأي شخصي. لكنني لن أشاركه حتى لا أزعج نوم أي شخص”.

واتخذت فنلندا مؤخرًا بعض الإجراءات في أعقاب عدة حالات تتعلق بالهجرة غير الشرعية. وفي الأسبوع الماضي، ألقي القبض على 11 شخصًا من أصل إيراني من قبل حرس الحدود بجنوب شرق فنلندا. بسبب عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.

وفي نوفمبر من الشهر الماضي، وصل 34 شخصًا دون الأوراق اللازمة إلى نقطة عبور فارتيوس الحدودية الفنلندية.

وتتهم فنلندا روسيا بتدفق المهاجرين في الآونة الأخيرة، زاعمة أن السلطات الروسية تساعد في نقل الأفراد إلى الأراضي الفنلندية.

وفي هذا الصدد، قررت فنلندا إبقاء حدودها مع روسيا مغلقة حتى 11 فيفري. مع احتمال تمديد الإجراء مرة أخرى. ةتم اتخاذ هذا القرار لأول مرة في 14 ديسمبر 2023، وتم تمديده بشكل مستمر منذ ذلك الحين.

وطالما أن هذا الإجراء ساري المفعول، فقد أعلنت السلطات الفنلندية أنها لن تقبل طلبات الحماية الدولية على حدودها الشرقية. ولا يمكن للأفراد تقديم مثل هذه الطلبات إلا عند نقاط العبور الحدودية حيث يُسمح بالدخول والخروج.

وكما ورد مؤخراً، تدرس فنلندا بناء حواجز مؤقتة إضافية على حدودها مع روسيا في محاولة لمنع الهجرة غير النظامية.

علاوة على ذلك، كشفت السلطات الفنلندية الأسبوع الماضي أنها تحقق في عدة حالات للهجرة غير الشرعية المنظمة على الحدود الشرقية. ويشتبهون في أن الجماعات الإجرامية تعمل من الشرق الأوسط وروسيا وأوروبا وفنلندا.