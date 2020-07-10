سيافي: “رسالة أنصار مولودية وهران ستصل إلى وزير الشباب والرياضة”

الرياضة
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سيافي: “رسالة أنصار مولودية وهران ستصل إلى وزير الشباب والرياضة”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدير الشباب والرياضة لولاية وهران، ياسين سيافي، أنه سيعمل على ابلاغ رسالة أنصار مولودية وهران، غلى وزير الشباب والرياضة، للنظر في مطالبهم.

وصرح ياسين سيافي، لتلفزيون “النهار”: “استقبلنا أنصار فريق مولودية وهران، وهذا أقل شيء يمكننا القيام به”.

وأضاف: “الأنصار جاءوا حاملين رسالة موجهة لوزير الشباب والرياضة، تتضمن مطلبهم في حصول النادي على شركة وطنية لتسيير النادي”.

وتابع ياسين سيافي: “نحن بدورنا سنعمل على ايصال رسالة الأنصار لوزير الشباب والرياضة، في أقرب الآجال، مثلما أراده الأنصار”.


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