سيال: إستعمال نظام للمراقبة وضمان التوزيع العادل للمياه

كشفت شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة “سيال” أنه يتم إستعمال نظام المراقبة والتحكم عن بعد من أجل الإشراف على المنشآت وضمان التوزيع العادل للمياه. حسب توافر المورد وهذا بالتوازي مع نظام آخر يتعلق بالمعلومات الجغرافية الذي يضع خرائط لمنشآت الشركة وشبكتها بهدف تحديد موقع الاختلالات والزبائن.

وتشارك “سيال” في فعاليات الطبعة الثامنة عشر للصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات المياه والبيئة “بوليتاك”. المقام حاليا بقصر المعارض الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة. بعرض جملة من خدماتها وحلولها الرقمية الموجهة للزبائن في المجالين التجاري و التقني.

وكشفت سيال في بيان لها، أن مشاركتها في هذه التظاهرة الدولية “16-18 ماي” المهمة لمحترفي قطاع المياه بموضوع الساعة المتمثل في “الرقمنة كأداة لتطوير الخدمة العمومية للمياه والتطهير”. يعكس أهمية الموضوع في ظل تسارع التكنولوجيا الرقمية التي يعرفها العالم. لافتة إلى أنها إتخذت تدابير عديدة لتقديم خدمات حديثة وملائمة لزبائنها من خلال إستخدام التقنيات المتقدمة.

ومن بين الأدوات الرقمية التي توفرها “سيال” البوابة الرقمية عبر موقعها على الأنترنت. حيث يمكن للزبائن عبرها الولوج إلى العديد من الخدمات التقنية والتجارية بما في ذلك الاطلاع على الفواتير. مراقبة إستهلاك المياه، الإبلاغ عن الأعطال أو الاختلالات ودفع الفواتير عبر الإنترنت.

ولفتت الشركة التي تشرف على تسيير خدمة المياه والتطهير بولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة الى خدمة الوكالة الرقمية “وكالتي” وهو إبتكار آخر لسيال. متاح على الهواتف الذكية والويب يمكن للزبائن من خلالها إدارة حساباتهم عبر الإنترنت. والإطلاع على فواتير المياه الخاصة بهم، إرسال مؤشر العداد الخاص بهم والإبلاغ عن الأعطال أو الإختلالات”.

كما أنشأت سيال أيضا منصتين للدفع عبر الإنترنت، فاتورتي وبريدي موب تسمح للزبائن بدفع فواتيرهم بسرعة وأمان. دون الحاجة إلى التنقل وهذا من أجل توفير قدر أكبر من المرونة للزبائن في دفع فواتيرهم. علاوة على استحداث مركز إستقبال هاتفي عملياتي متاح للرد آنيا على طلبات وانشغالات الزبائن.