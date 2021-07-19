سيال: إستغلال وتسيير خزّانات المياه عبر 27 حي “عدل” لتحسين خدمة التزوّد بالمياه

كشفت مؤسسة المياه والتطهير “سيال“، عن توليها مهام تسيير هياكل التزوّد بالمياه الشروب عبر 27 حيا من أحياء الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ” عدل”

وحسب بيان لمؤسسة سيال، فإن التكفل بهذه المنشآت سيتم بطريقة تدريجية. من أجل تحويل إستغلال وتسيير خزانات المياه المتواجدة على مستوى أحياء عدل. ويهدف ذلك أساسا لتحسين خدمة التزويد بالمياه الشروب لاسيما للسكان القاطنين بالطوابق العليا