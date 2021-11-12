سيال: إستلام الكفاءات الجزائرية مسؤولية تسيير الشركة سيحسن الخدمة

قال المدير العام لشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة “سيال”، الياس ميهوبي، أن الشركة تعيش مرحلة جوهرية تتسم أساسا باستلام الكفاءات الجزائرية مسؤولية تسييرها. بعد إدارتها على مدى 15 سنة من طرف متعامل أجنبي.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد ألقى الياس ميهوبي، كلمة بمناسبة إنعقاد الندوة التأسيسية لنقابة الشركة، حيث يتزامن، مع مرحلة حاسمة وجوهرية في حياة الشركة.

وأوضح ميهوبي، أن هناك محاور أساسية تتمثل في استلام الكفاءات الجزائرية مسؤولية تسيير المؤسسة. بعد ادارتها على مدى 15 سنة من طرف المتعامل الأجنبي. بهدف تقديم خدمة عمومية ترتقي إلى تطلعات مواطني ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة.

كما تشمل هذه المحاور، إدارة أزمة شح المياه الناتجة عن انخفاض مستوى إمتلاء السدود. بإتباع إستراتيجية رشيدة هدفها تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب بصفة مستمرة ومتكافئة. إضافة إلى إدارة موسم الشتاء من ناحية جمع وتطهير المياه والعمل مع الشركاء بشتى الوسائل المتاحة لحماية المدن ولتفادي الفيضانات.

وبخصوص إنتخاب المكتب النقابي للشركة، الذي جرى خلال إنعقاد الندوة التأسيسية للنقابة على مستوى مركز التكوين للتسيير ومهن المياه للشركة. أوضح أن المكتب الجديد يتكون من سبعة أعضاء.

وجرى إفتتاح أشغال الندوة التأسيسية بحضور كل من الأمين العام لوزارة الموارد المائية والأمن المائي، اسماعيل عميروش. والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة. والأمين العام لفدرالية الري، بشير زعيو. إلى جانب عدة قياديين في الإتحاد العام للعمال الجزائريين ومندوبين في المكتب النقابي لشركة “سيال”.

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