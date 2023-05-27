سيال: إستمرار التدخلات بتيبازة إلى غاية إستقرار الوضعية

قامت شركة المياه والتطهير سيال، بعدة تدخلات في الجزء الشرقي لولاية تيبازة جراء الفيضانات التي مستها مؤخرا.

وحسب بيان لشركة سيال فقد تم إصلاح 17 تسرب على مختلف قنوات التوزيع. و إصلاح 30 تسرب على نقاط التوصيل بشبكة المياه. بالإضافة كذلك إلى تقويم 1،1 كم لقناة من الحديد اللين بقطر 200 ملم. 12 تدخل على مستوى شبكة التوزيع لضمان تزويد الساكنة بالمياه الشروب “تعديلات على الصمامات، تفريغ غرف التفتيش، تعديل تعليمات صمامات التنظيم و غير ذلك من التدخلات الأخرى. و 35 دورة لشاحنات صهاريج المياه الشروب.

كما تم إستئناف الخدمة على مستوى محطة الضخ بالقليعة من خلال صيانة و تجفيف الخلايا ذات لجهد المتوسط. و فحص القناة الرئيسية لتحويل المياه من محطة تحلية مياه البحر فوكة نحو خزان 30000 مواز ( 19 شريط ضغط). ناهيك عن فحص القناة الرئيسية ممتدة على 117 كم طولي الجزء الرابط بين خزان مواز و دريميني.

كما أشارت سيال، إلى أنه تم إعادة تشغيل شبكة التوزيع ببلدية دواودة مع تعزيز مراقبة جودة المياه. و القيام بـ 17 تدخل على مستوى شبكة التطهير “فك الإنسدادات، التنقية وغير ذلك” و تدخلات على مستوى 5 مؤسسات تربوية. و تشخيص 3 محطات رفع و محطة تصفية المياه المستعملة بالقليعة.

وأكدت سيال أن هذه العمليات ستبقى مستمرة إلى غاية إستقرار الوضعية.

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