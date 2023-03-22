سيال: إطلاق خدمات رقمية جديدة

أطلقت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” خدمات رقمية جديدة بهدف التحسين من مستوى التواصل مع زبائنها. وذلك بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للماء المصادف لـ22 مارس من كل سنة.

وقال المدير العام لشركة سيال إلياس ميهوبي، خلال الإحتفالية المنظمة بهذه المناسبة ب”دار الماء” بمتنزه الصابلات-الجزائر العاصمة. بحضور ممثلين عن وزارة الموارد المائية ومديريات الموارد المائية لولايتي الجزائر وتيبازة. ومسؤولي شركة “سيال” والوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية “أجير”. أن الأمر يتعلق بالمنصة الرقمية الجديدة “باللغة العربية”. والتي تتيح لزبائن الشركة في ولايتي الجزائر وتيبازة. تسهيل الوصول لخدماتها من خلال عدة تطبيقات مبتكرة ومطورة 100 بالمائة من طرف فرقها الداخلية.

وأضاف ميهوبي، أن المنصة المطورة بسواعد جزائرية على جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بالشركة وزبائنها وخدماتها بما في ذلك تلك المتعلقة ببرنامج التزويد بالمياه والتعاملات الإدارية. بغرض تسهيل عملية التواصل.

وتشمل المنصة عدة تطبيقات من بينها تطبيق “البوابة الجغرافية” التي تسمح للزبائن بمعرفة برنامج التوزيع الخاص بمنطقتهم بصفة انية. وتطبيق “وكالتي” الذي يتيح للزبائن نفس الخدمات المقدمة في الوكالات المادية دون عناء التنقل. فضلا عن تطبيق “فاتورتي” المخصص لدفع الفواتير.

كما تتضمن تطبيق “بريدي نت” للدفع بواسطة البطاقة الذهبية لبريد الجزائر. وتطبيق “انفوترافو” الذي يعلم الزبائن بالأشغال المقامة من طرف الشركة وتأثيرها على برنامج التوزيع.