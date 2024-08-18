سيال.. إعادة فتح وكالة بوزريعة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال-، عن إعادة افتتاح وكالة بوزريعة لخدمة الزبائن اليوم الأحد، مع تقديم مجموعة من الخدمات المحسّنة.

وحسب بيان للشركة، تمت مراسيم إعادة افتتاح الوكالة بحضور كل من الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة. والسلطات المدنية والعسكرية للمقاطعة الإدارية لبوزريعة.

كما حضر المراسم، رئيس مجلس إدارة شركة سيال، حسين زعير، ورئيس فيديرالية الري، بشير زعيو. والمدير العام لشركة سيال، لياس ميهوبي.

هذا وخضعت الوكالة لعملية تجديد شاملة لتوفير بيئة مريحة وعملية لاستقبال الزبائن. تشمل قاعة انتظار واسعة ومكيفة ونظام إدارة الطوابير الإلكتروني لتقليل وقت الانتظار.

كما تقدم الوكالة المجددة مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك فتح وإغلاق الحسابات، ودفع الفواتير (نقدًا أو إلكترونيًا). والاستفسارات حول الفواتير والاستهلاك، وطلبات الاشتراك الجديدة وتعديلات الاشتراكات القائمة.

والإبلاغ عن الأعطال وطلبات الإصلاح، ومعلومات حول برامج ترشيد استهلاك المياه. وخدمات استشارية للمشاريع السكنية والتجارية الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكوين مستشاري الاستقبال على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في خدمة الزبائن. لضمان تجربة سلسة وفعالة.

وصرحت مسؤولة الوكالة بالقول: “إن إعادة افتتاح وكالة بوزريعة المحدثة يعكس التزامنا بتحسين خدماتنا باستمرار. نحن نسعى جاهدين لتلبية احتياجات زبائننا بكفاءة وفعالية. ونؤمن بأن هذه التحسينات ستساهم بشكل كبير في تعزيز رضا الزبائن”.

وتدعو سيال جميع زبائنها القاطنين في المقاطعة الإدارية لبوزريعة للاستفادة من هذه المرافق الجديدة والخدمات المحسنة.

وستكون الوكالة مفتوحة من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8:00 صباحًا حتى 16:30 مساءً.