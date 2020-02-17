“سيال”: إنقطاع التزود بالمياه الشروب غدًا ببلديات شرق العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم الإثنين، عن إنقطاع في التزويد بالماء الشروب، ببلديات شرق العاصمة، يوم غد.

وحسب بين للمؤسسة فإنّ الشركة تشرع يوم غد الثلاثاء إبتداءً من الساعة 8:00 صباحًا إلى غاية 16:00 مساءً، في القيام بأشغال إستبدال قطع غيار هيدروميكانيكية على مستوى قناة رئيسية للإنتاج.

كما وأوضح البيان أنّ هذه الأشغال تقام على مستوى بلدية برج الكيفان، وستتسبب في وقف في عملية توزيع المياه الشروب على مستوى أحياء بلدية برج الكيفان، درقانة وبن زرقة وأنّ بلدية برج البحري ستشهد تذبذبات في الطوابق العليا لحي 1000 مسكن تساهمي، بن جعيدة، اللازوردي والبحر.

وواصل البيان: “تؤكد سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المتأثرة بهذه الأشغال، بأنّ خدمة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيًا خلال أمسية الغد”.

كما قالت الشركة إنّه ستوفر شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية، المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.