سيال.. إنقطاع التزود بمياه الشرب بأربع بلديات بالعاصمة

كشفت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن إنقطاع التزود بمياه الشرب على مستوى أربع بلديات بالعاصمة.

وأفادت سيال، اليوم السبت في بيان لها، أنه وعقب وقوع عطب اليوم على مستوى قناة رئيسية لنقل المياه المتواجدة بمحطة مأخذ المياه بالحراش.

سيتم قطع عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء البلديات كل من باش جراح “حي عدل 648 مسكن، الحي التساهمي 170 مسكن، الحي العسكري 202 مسكن، حي 200 مسكن تيفرت لحلو، حي 150 مسكن حي البدر”.

وبلدية جسر قسنطينة على مستوى “حي 310 مسكن، حي 520 مسكن، أوناب، حي 17 أكتوبر، حي النسيم، حي 390 مسكن، حي 142 مسكن، الأمير خالد، حي كازناف وسونلغاز 2”.

بالإضافة إلى بلدية القبة في كل من حي البدر، أبروفال، حي 648 مسكن، حي 886 مسكن، مزرعة ديسكا، حي جيلالي اليابس، حي الباهية، حديقة بن عمر.

وكذا على مستوى بلدية بوروبة.

وأكدت سيال أن أشغال الإصلاح تمّ الشروع فيها، وبأنّ خدمة التزويد بالمياه الشروب ستعود تدريجيا عند انتهاء الأشغال المحددة خلال ليلة السبت 30 ماي 2020 إلى الأحد 31 ماي 2020.