“سيال”: استئناف عملية التزويد بالمياه في حسين داي اليوم

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال)، عن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلدية حسين داي بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، وهذا بعد تسجيل عطب بالقناة الرئيسية.

وأوضحت “سيال” في بيان لها، أنه تم تسجيل عطب بقناة رئيسية للتوزيع يوم أمس الإثنين، على مستوى حسين داي. مشيرة أن الأشغال نتج عنها تأخير برنامج التوزيع على مستوى بلديات: حسين داي، بلدية المقرية.

كما أعلمت “سيال” زبائنها القاطنين في البلديات المعنية أن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيتم اليوم الثلاثاء.

