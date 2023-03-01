سيال: القضاء على جميع التسربات في قنوات التحويل الكبرى

أكدت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، أن عمليات الصيانة وإصلاح القنوات التي تقوم بها دوريا. سمحت بالقضاء على جميع التسربات المهمة على مستوى قنوات التحويل الكبرى.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن معدل سن قنوات التحويل الرئيسية الذي بلغ حوالي 35 عاما، جعل من وضع خطة عمل دائمة أمرا ضروريا. لصيانة إصلاح القنوات والمعدات الهيدروميكانيكية الرقمية وكذلك إصلاح التسربات المسجلة”.

وأضافت سيال، أنه وخلال سنة 2022 قامت بتشخيص وإصلاح أكثر من 550 تسربا على 2000 كم من الشبكات التي تتراوح أقطارها ما بين 2000 ملم إلى 500 ملم. بالإضافة كذلك لعمليات الإصلاح المبرمجة التي تنفذ بعد الأشغال التقنية التحضيرية للحد من التأثير على برنامج التوزيع المسطر قدر الإمكان.

وأكد البيان، أن هذا النشاط الذي يتم تجسيده على مدار السنة في ظل ظروف عمل مختلفة. سمح بالقضاء على التسربات الرئيسية في الأنظمة الإستراتيجية. وعليه فإنه لا توجد اليوم أي تسربات كبيرة على أنظمة التحويل، سواء في تاقصبت، قدارة وبودواو. وفي سلسلة المرتفعات، السلسلة الساحلية ومزافران.

كما ستسمح هذه الإنجازات اليوم من التقليل بصفة معتبرة من خسائر المياه والمحافظة على هذه الثروة النادرة. من أجل تحسين برنامج التوزيع لساكنة ولايتي الجزائر وتيبازة المقدر عددهم بـ 5 ملايين نسمة.

وأبرزت شركة “سيال” في الوقت نفسه أهمية تنفيذ خطة تمتد لعدة سنوات من أجل تجديد قنوات نقل المياه بهدف تأمين أنظمة التحويل. وبالتالي تأمين التزويد بالمياه الشروب لولايات الجزائر، تيبازة، إضافة لولايات تيزي وزو، بومرداس والبليدة جزئيا.

كما تعتبر قنوات نقل المياه الشروب عنصرا هاما في عملية إستغلال الشبكة العمومية للمياه. فهي تسمح يوميا بتحويل 15ر1 مليون م3 عبر شبكة إنتاج بطول 2000 كم تمتد عبر هذه الولايات الخمس.

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