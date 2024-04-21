سيال: القضاء على 5941 تسرب للمياه منذ مطلع سنة 2024

عززت شركة سيال جهودها خلال شهر رمضان المبارك لضمان استمرارية تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب بكميات كافية وجودة عالية.

وقامت شركة سيال بسلسلة من العمليات التحضيرية على مختلف وحداتها العملياتية. لضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه والتطهير طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وعمدت المراكز العملياتية على صيانة مختلف منشآت الإنتاج، حيث تم تسجيل 118عملية تهيئة للآبار الارتوازية. 61 منها على مستوى ولاية الجزائر و54 في ولاية تيبازة.

كما قامت الشركة بـ 22 عملية إصلاح على مستوى أنظمة التحويل الكبرى. ما ساهم في تعبئة المياه وتوفيرها للمستهلكين بشكل مستمر خلال هذا الشهر.

في نفس السياق قامت الشركة بإصلاح التسربات المائية على نظام يسر قدارة. بالإضافة إلى عدة تدخلات استراتيجية لفرقها عبر مختلف المنشآت والشبكات التي تستغلها على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة. حيث تمكنت الفرق العملياتية من القضاء على32 تسرب على مختلف أنظمة التحويل الكبرى لتأمين نقل المياه والتقليل من الخسائر المادية.

كما كثفت سيال من جهودها في مجال إصلاح التسربات خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الإطار، وضعت الشركة مخططا عمليا مدعما بـ 38 فرقة تدخل لمعاينة وصيانة مختلف قنوات توزيع المياه. الممتدة على طول 6653 كم، بالإضافة إلى دعم من مؤسسات متعاقدة مع مديرية الري لولاية الجزائر.

كما مكنت هذه التعبئة من العمل بوتيرة تدخل سريعة لإصلاح ما يعادل 66 تسربا يوميا. ليتم القضاء على 5941 تسربا منذ مطلع سنة 2024. منها 1895 تسربا تم إصلاحه خلال شهر رمضان الفضيل على مستوى ولايتي الجزائر وتيبازة.

كما قامت الشركة بتعزيز جهودها في مجال الاستجابة لانشغالات زبائنها من خلال مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي. بالإضافة إلى وجودها النشط على منصات التواصل الاجتماعي.

وقامت سيال بمتابعة الرسائل والتعليقات التي تصلها عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. وتفاعلت معها بشكل فوري لتقديم الدعم التقني، التجاري والإرشادات اللازمة للمشتركين.