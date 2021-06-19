سيال..انقطاع الماء بـ9 بلديات في العاصمة بداية من صبيحة الغد

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، في بيان لها عن انقطاع الماء الشروب على مستوى 9 بلديات بالجزائر العاصمة، اين سيكون بداية من غدا الأحد على الساعة 08.00 صباحا وذلك لمدة 24ساعة.

وحسب بيان شركة سيال، فإن سبب انقطاع الماء راجع الى أشغال إجبارية لإصلاح قناة رئيسية لنقل المياه غلى مستوى بلدية حيدرة ، حيث تعتبر هذه الأشغال ضرورية نظرا لخسارة حجم كبير من المياه.

وبهذا ستتوقف عملية تزويد المياه الشروب على مستوى البلديات التالية:

– بلدية بوزريعة: كليا

– بلدية بني مسوس: كليا

– بلدية الشراقة: كليا ما عدا وسط بوشاوي

– بلدية دالي إبراهيم: كليا ماعدا زهون عين هللا

– بلدية بن عكنون: كليا ماعدا حي مالكي وشارع دودو مختار، حي 120 مسكن للرئاسة، حي المديرية العامة للأمن الوطني، طريق ماكالي

– بلدية الأبيار: جسر الشمس، المنظور، شارع لويس روجي.

– وادي قريش: بوفريزي، فري فالون وسكوتو.

– بلدية رايس حميدو: المقام الجميل، سيدي الكبير، شارع مبروك بلحاسن ، حي كوسيدار، حي أعضاء 22.

– بلدية بولوغين: زغارة، السيدة اإلفريقية، حي وقسمة ديار الخلوة، حي علي أوراك و قسمة جاييس.

وأوضح بيان “سيال “أن عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال.