سيال.. انقطاع الماء في 5 بلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن انقطاع الماء الشروب، اليوم السبت، على مستوى 5 بلديات بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان شركة سيال، فإن انقطاع الماء سيكون بداية من الليلة، على الساعة التاسعة مساء إلى الثامنة مساء من الأحد.

وأضاف البيان ذاته، أن سبب الانقطاع راجع إلى أشغال إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه.

وبرمجت الأشغال بحي 527 مسكن “عدل” ببلدية العاشور، أين ستقام خلال الليل للتخفيف من أثر التذبذبات بـ5 بلديات بالعاصمة.

ويتعلق الأمر ببلديات درارية كليا، وأولاد فايت كليا، والسويدانية جزئيا وبلدية دالي ابراهيم منطقة عين الله وبلدية الشراقة جزئيا.

وتؤكد الشركة أن عملية التزويد بالمياه الشروب ستعود تدريجيا عند نهاية الأشغال، حسب نفس المصدر.