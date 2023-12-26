سيال: انقطاع المياه على هذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن انقطاع في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى عدة أحياء ببلديات العاصمة، اليوم الثلاثاء بسبب الأشغال.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أنه تم تسجيل وقوع تسرب للمياه في قناة رئيسية. للتوزيع بقطر 400 مم، على مستوى حي مالكي ببلدية بن عكنون بالعاصمة.

حيث ستباشر “سيال” بأشغال إصلاح التسرب اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، وستتسبب هذه الأشغال في انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى أحياء عدة بلديات.

وحسب ذات المصدر فإن البلديات المعنية هي منطقة سعيد حمدين : حي 384 مسكن، و 348 مسكن، حي الصومام، منطقة النشاطات المصغرة و 44 فيلا ببلدية بئر مراد رايس. شارع دود و مختار ببلدية بن عكنون. طريق لا مادلين ببلدية حيدرة.

كما أكدت شركة سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية أن العودة لبرنامج التوزيع المعتاد ستستأنف يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023.

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