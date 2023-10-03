“سيال”.. انقطاع المياه على هذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن انقطاع عملية التزود بالمياه الشروب، على مستوى عدة بلديات وذلك بسبب أشغال صيانة ببلدية بئر مراد رايس .

وأوضحت سيال في بيانها، أنه تبعا لوقوع عطب على مستوى شبكة المياه الشروب تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”. صبيحة اليوم الثلاثاء، بأشغال إصلاح قناة رئيسية لضخ الماء الشروب بقطر 200 ملم.

وأشار المصدر، أن الأشغال ستكون على مستوى بلدية بئر مراد رايس. وتتسبب في انقطاع عملية التزويد يوم على مستوى الأحياء التالية :

بلدية المرادية حي يعد لاغا عبد القادر نحناح، عبد القادر سلال، شارع محمدي، 8 نوفمبر المرادية ،شارع الإخوة وعدية، مقران أوس، حي خليفة، أطباء مطيبان، شارع محمد البشوش، شارع الحرية و محمد قاسم.

وتعلم سيال زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية، أن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيتم تدريجيا عند نهاية الأشغال.