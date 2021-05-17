“سيال”: برنامج توزيع المياه بالعاصمة الخاص برمضان سيتواصل طيلة فصل الصيف

أعلنت مؤسسة سيال، أن برنامج توزيع المياه بالعاصمة الخاص برمضان سيتواصل طيلة فصل الصيف.

للتذكير فقد تم تزويد سكان العاصمة وولايات الجوار بالماء طيلة شهر رمضان، وفقا لتعلميات وزير القطاع مصطفى كمال ميهوبي.

وتمّ اتخاذ هذا القرار بعد القيام بدراسات تقييمية للإمكانيات المائية المتاحة.

كما جاء ووفقًا لنتائج التقارير التي أعدّها إطارات القطاع فيما يخص الأشغال المنجزة في مجال تدعيم المياه السطحية.

وكذا تأهيل وتوسيع اربع محطات لتحلية مياه البحر، بحسب الوزير.

وتمّ الأخذ بعين الاعتبار إنجاز 73 نقبًا مائيًا من بداية الصائفة الفارطة وكذلك البرنامج الاستعجالي التكميلي لإنجاز 100 نقب أخرى.