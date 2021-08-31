سيال” بكفاءات جزائرية 100 بالمئة بعد 15 سنة من التسيير الفرنسي”

أعلنت مؤسسة سيال اليوم الثلاثاء في بيان لها عن نهاية عقد التسيير بين الجزائر ومجمع سويز الفرنسي. وهذا بعد 3 تجديدات متتالية منذ إمضاء العقد الأول في سنة 2006، أي ما يعادل 15 سنة من الشراكة.

وأضاف البيان قيام مجلس إدارة شركة سيال، بتنصيب فرقة مسيرة جديدة على رأسها السيد لياس ميهوبي مديرا عاما. وكذا وأمين حمادن نائبا للمدير العام مكلف بالخدمة العمومية للمياه والتطهير.

كما تم ترسيم تمّ ترسيم هذا القرار بتنظيم مراسم لتسليم واستلام المهام، اليوم على مستوى قاعة المحاضرات لسيال. وذلك ما بين المدير العام السابق إيف فاغيرازي من مجمع سويز و لياس ميهوبي. ويتكون الطاقم المسير الجديد يتكون من كفاءات جزائرية 100 بالمئة