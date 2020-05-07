“سيال” تبقي على 25 وكالة زبائن مفتوحة

أبقت شركة المياه والتطهير للجزائر، “سيال”، على 25 وكالة زبائن مفتوحة.

وحسب بيان “سيال” من بين الوكالات المفتوحة، 15 بالعاصمة و10 في تيبازة.

ويأتي هذا في إطار مخططها لاستمرارية النشاطات ومن أجل حماية زبائنها وعمالها.

فالبنسبة للجزائر العاصمة يتعلق الأمر بوكالات ديدوش مراد، بئر مراد رايس، الشراقة، عين النعجة، براقي، أبروفال بالقبة، السبالة، بولوغين، سيدي عبد الله، بوزريعة، زرالدة، دار البيضاء، رويبة، رويسو، برج الكيفان.

أما بالنسبة للوكالات التي ستبقى مفتوحة بتيبازة، يتعلق الأمر بالداموس، قوراية، شرشال، سيدي عمار، مناصر، حجوط، تيبازة، بوسماعيل، فوكة، القليعة.

وأشارت سيال أن دفع الفاتورة بانتظام، وفي وقتها المحدد يعد فعل مواطنة وتضامن، وهذا ما سيسمح لسيال بضمان استمرارية الخدمة العمومية للماء والتطهير ويجنب تراكم الديون.