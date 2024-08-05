سيال: تجديد شهادة الأيزو 9001 والمحافظة على اعتماد مختبرها المركزي

أعلنت شركة المياه والتطهير “سيال” عن نجاحها في تجديد شهادة الأيزو 9001 نسخة 2015 للسنة الثانية عشر على التوالي. والحفاظ على اعتماد مختبرها المركزي وفقا لمعيار الأيزو 17025 للسنة التاسعة على التوالي.

وفي بيان لمؤسسة “سيال”، تم الحفاظ على اعتماد المختبر المركزي من خلال إجتاز المختبر المركزي لسيال بنجاح التدقيق الرقابي الثاني المتعلق بالدورة الثالثة للاعتماد. وعقب هذا التدقيق الدقيق الذي أجراه خبراء الهيئة الجزائرية للاعتماد”ALGERAC “، تم اتخاذ قرار بالحفاظ على اعتماد المختبر المركزي لتحاليل تشمل 43 معيارا بما في ذلك معيار اختيار وأخذ العينات.

تجديد شهادة الأيزو :9001

وفي الفترة من 30 جوان إلى 2 جويلية ،2024 خضعت سيال لتدقيق صارم أجرته هيئة .Conformité VERA وبعد مداولات لجنة إصدار الشهادات، أكدت Conformité VERA الامتثال الكامل لشركة سيال لمتطلبات معيار الأيزو 9001 في نسخته لعام 2015. يمثل هذا التجديد بداية الدورة الرابعة لاعتماد الشركة. مما يعكس التزامها المستمر بترقية الخدمة العمومية للمياه والتطهير .

كما يؤكد هذا النجاح المزدوج على التزام سيال المستمر بالحفاظ على معايير جودة عالية وضمان خدمة عمومية. لتحسين عمليات وإجراءات مراقبة موثوقة ومحترفة. كما يعكس الجهود التي يبذلها عمالنا المؤهلون تأهيلا عالي لتحسين جودة المياه باستمرار.

وأكدت سيال التصميم على مواصلة هذا الزخم والحفاظ على اعتمادنا، مما يضمن مصداقية و وموثوقية تحليلاتنا. كما يعزز هذا الإنجاز مكانتنا كمختبر مرجعي في مجال المياه والتطهير في الجزائر.