سيال: تجنيد فرق المراكز العملياتية للتطهير من أجل التدخل السريع على الميدان

أصدرت شركة “سيال“، اليوم الجمعة، بيانا بعد الإعلان عن توقعات جوية بتساقط أمطار بالعاصمة وضواحيها.

وحسب البيان الذي جاء في صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، فإنه “سيال” قامت بتجنيد فرق مديرية التطهير ومصالح ولاية الجزائر على مستوى منشآت التطهير التابعة لها.

بالإضافة الى فرق المراكز العملياتية للتطهير من أجل التدخل السريع على الميدان.

وأضاف نفس البيان، عن وضع شاحنات ضخ ومختلف أنواع المضخات الأوتوماتيكية وفرق صيانة وفرق تقنية بمعدات يدوية على مستوى الأنفاق والنقاط الحساسة في العاصمة.

وجاء هذا القرار عقب صدور نشرية جوية خاصة يوم أمس الخميس، اين اعلن عن تساقط كميات معتبرة من الأمطار تقدر ما بين 40 إلى 60 ملم.

وقد تصل إلى 80 ملم محليا عبر محيط ولاية الجزائر العاصمة وضواحيها من الساعة 21:00 ليلا من يوم الجمعة 5 نوفمبر إلى الساعة 06:00 صباحا من يوم الأحد 7 نوفمبر .