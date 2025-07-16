سيال تحافظ على شهادة أيزو 9001 وتجدد اعتماد مخبرها المركزي وفق معيار أيزو 17025

أعلنت سيال عن نجاحها في الحفاظ على شهادة المطابقة أيزو 9001 للسنة الرابعة عشر على التوالي. إلى جانب تجديد اعتماد مخبرها المركزي وفق معيار أيزو 17025 للسنة العاشرة على التوالي.

ونجحت الفرق التقنية، العملياتية وفرق الدعم من اجتياز تدقيق المتابعة الذي أجراه مكتب “فيرا للمطابقة”. المعتمد من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد “ALGERAC” يومي 13 و14 جويلية 20250. دون تسجيل أي عدم مطابقة للمعيار. هذا الإنجاز يؤكد التزام المؤسسة الصارم بنظام إدارة الجودة. ويعكس الجهود المتواصلة في تطوير وتحسين أداء الخدمة العمومية للمياه والتطهير.

وفي سياق متصل، تمكنت سيال من الحفاظ على اعتماد مخبرها المركزي وفقاً لمعيار أيزو 17025، بعد التدقيق الذي أجرته الهيئة الجزائرية للاعتماد “ALGERAC” يومي 23 و24 أفريل 2025. يشمل هذا الاعتماد 43 تركيبة فيزيوكيميائية وميكروبيولوجية تغطي مياه الشرب والمياه المستعملة، بما في ذلك عمليات أخذ العينات والقياسات الميدانية.

تساهم هذه الشهادات والاعتمادات في ضمان خدمة عمومية مطابقة للمعايير مع الاستجابة السريعة لانشغالات المواطنين؛ كما تساهم في تعزيز الثقة في جودة المياه الموزعة وتؤكد على التزام سيال بالمعايير الدولية في تسيير الخدمة العمومية.

الآفاق المستقبلية:

تطمح سيال إلى تطوير نظام إدارة الجودة من خلال الانتقال إلى نظام إدارة متكامل بالحصول على شهادات المطابقة لسبعة معايير أيزو (14001، 21001، 37001، 45001، 31000، 26000، و51000) بهدف تعزيز الأداء البيئي والاجتماعي والأمني. كما تسعى المؤسسة إلى اعتماد جميع مخابر المعالجة الموجودة في محطات معالجة المياه ومحطات التطهير.