سيال تحافظ على شهادة ISO 9001 وتجدد اعتماد مخبرها المركزي وفق ISO 17025

أعلنت شركة سيال عن نجاحها في الحفاظ على شهادة المطابقة ISO 9001 للسنة الرابعة عشرة على التوالي، وتجديد اعتماد مخبرها المركزي وفق معيار ISO 17025 للسنة العاشرة على التوالي.

وحسب بيان لسيال، فقد اجتازت الفرق التقنية وفرق الدعم تدقيق المتابعة الذي أجراه مكتب “فيرا للمطابقة” المعتمد من قبل الهيئة الجزائرية للاعتماد ALGERAC يومي 13 و14 جويلية 2025، دون تسجيل أي عدم مطابقة.

كما تمكنت سيال من الحفاظ على اعتماد مخبرها المركزي بعد تدقيق الهيئة الجزائرية للاعتماد ALGERAC يومي 23 و24 أفريل 2025، والذي يشمل 43 تركيبة فيزيوكيميائية وميكروبيولوجية خاصة بمياه الشرب والمياه المستعملة، بما في ذلك عمليات أخذ العينات والقياسات الميدانية.

وأكدت الشركة أن هذه الشهادات تساهم في ضمان خدمة عمومية مطابقة للمعايير وتعزيز ثقة المواطنين في جودة المياه الموزعة.

وفي آفاقها المستقبلية، تسعى سيال إلى تطوير نظام إدارة الجودة عبر الانتقال إلى نظام إدارة متكامل بالحصول على شهادات المطابقة لسبعة معايير ISO، واعتماد جميع مخابر المعالجة بمحطات المياه والتطهير.