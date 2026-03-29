سيال تدعو المواطنين المتخلفين إلى تسديد فواتير المياه

أعلنت شركة المياه والتطهير “سيال”، اليوم الأحد، عن الانتهاء من دورة الفوترة الخاصة بالثلاثي الأول من هذه السنة، مؤكدةً أن كل الزبائن قد تحصلوا على فواتيرهم.

وفي هذا الإطار، دعت “سيال” جميع الزبائن المتخلفين إلى تسديد فواتير المياه في أقرب الآجال تفاديا لتراكم المستحقات.

ولتسهيل عملية الدفع، وضعت “سيال” تحت تصرف زبائنها عدة وسائل لتسديد الفواتير، من بينها:

- تطبيق وكالاتي 7/7 أيام و 24/24 ساعة.

– الموقع الإلكتروني فاتوراتي 7/7 أيام و 24/24 ساعة

https://fatourati.seaal.dz