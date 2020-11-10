سيال: تذبذب توزيع المياه في 13 بلدية بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم الثلاثاء، عن تذبذب حاد في التزويد بالمياه الشروب على مستوى 13 بلدية بالعاصمة.

هذا وأكدت “سيال” في بيان لها، بأن عملية التزويد بالمياه الشروب ستقام تدريجيا يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 بداية من الساعة 06:00.



وأوضح المصدر نفسه، أن هذا التذبذب سيمس البلديات التالية:

• بلدية زرالدة

• بلدية اسطاولي

• بلدية عين البنيان

• بلدية المعالمة

• بلدية درارية

• بلدية العاشور

• بلدية بابا حسان

• بلدية خرايسية (جزئيا)

• بلدية السحاولة (جزئيا)

• بلدية الشراقة

• بلدية أولاد فايت

• بلدية دالي براهيم (منطقة عين الله)

• المدينة الجديدة سيدي عبد الله

وتسخر شركة سيال تجهيزات متنقلة لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية (المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه).