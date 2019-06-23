سيال: تذبذب في التزود بالمياه الشروب في بلدية اولاد فايت

ستعرف عملية التزود بالمياه الصالحة للشرب تذبذبا على مستوى بلدية اولاد فايت، بعد اكتشاف خلل تسبب في ضعف تدفق المياه

لكل سكان البلدية، حيث تشير مؤسسة “سيال” في بيان لها، إلى أن مصالحها اكتشفت هذا الخلل، الذي سيتم التكفل به.

وتم اكتشاف هذا الخلل على مستوى محطة التوزيع الرئيسية، حيث تعمل سيال وفرقها الميدانية على ضمان توفر المياه بالشكل المطلوب

لكل الأحياء المتضررة من هذا الخلل على مستوى البلدية يضيف البيان، مؤكدة استحداث خلية أزمة لمتابعة الوضع عن كثب

إلى غاية عودة نسبة التزود بالمياه إلى حالتها الطبيعية، مشيرة إلى العمل على ضمان الخدمات الضرورية من قبل مصالحها

وخاصة على مستوى الهئيات والمرافق العمومية، كالمستشفيات والمصحات الإستشفائية وغيرها من الإدارات العمومية.