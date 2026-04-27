“سيال”: تذبذب في توزيع المياه بالعاصمة اليوم

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تسجيل تذبذب مؤقت في عملية التزويد بالمياه الشروب، اليوم الإثنين، على مستوى بعض بلديات العاصمة، على أن تستأنف العملية ابتداءً من يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت الشركة أن الأشغال الاستباقية تتواصل لضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه خلال موسم الصيف. حيث تشارف الأشغال على مستوى محطة جسر قسنطينة على الانتهاء، لتبدأ بعدها عملية ملء القنوات والخزانات.

وعليه، ستشهد بعض الأحياء التابعة لبلديات القبة، جسر قسنطينة، بئر خادم وبئر مراد رايس. تذبذبا مؤقتا في عملية التزويد بالمياه الشروب اليوم الإثنين 27 أفريل 2026. على أن تستأنف عملية التزويد بالماء الشروب ابتداءً من يوم غد الثلاثاء 28 أفريل 2026.

كما وضعت “سيال” تحت تصرف زبائنها رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي 1594. لاستقبال انشغالاتهم 24 سا / 24 و7أ / 7.

