سيال: تذبذب في توزيع المياه بالعاصمة

كشفت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن برمجة أشغال على مستوى خزان رئيسي ببلدية القبة بالعاصمة، مما سيؤدي إلى تأثيرات على برنامج توزيع المياه بعدد من البلديات.

وأوضح بيان الشركة، اليوم الاثنين، أن الأشغال ستتسبب في تعديل برنامج توزيع مياه الشرب على مستوى بلدية حسين داي. إلى جانب تسجيل تذبذبات في التوزيع بكل من بئر مراد رايس، حيدرة والأبيار.

ودعت “سيال” زبائنها إلى الاتصال بالرقم 1594 من أجل الحصول على مزيد من المعلومات والاستفسارات.