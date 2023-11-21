سيال: تذبذب في توزيع المياه بهذه البلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم الثلاثاء، عن تعديل البرنامج مع تأخير بداية توزيع المياه على مستوى عدة بلديات بالعاصمة، اليوم.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن تعديل برنامج توزيع المياه، جاء بسبب أشغال إصلاح تسرب هام للمياه. على قناة رئيسي بقطر 700 ملم على مستوى بلدية زرالدة.

وحسب ذات المصدر فإن البلديات المعنية هي: بلدية اسطاوالي على مستوى البريجة منطقة بلوطة وكايتي. بلدية الشراقة على مستوى منطقة الكثبان حي 602 مسكن الكثبان حوش السميعة وبوشاوي البحري. بلدية زرالدة، بلدية المعالمة وسط المدينة و حي الترقوي رقم 10 و 35. بالإضافة إلى بلدية الحمامات وبلدية عين البنيان.

وفي ختام بيانها قدمت شركة سيال اعتذارها عن هذه التذبذبات في برنامج التوزيع، كما أعلمت زبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب حسب البرنامج المسطر ستستأنف ابتداءا من الساعة 20:00 من يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 بعد امتلاء الخزانات الرئيسية.