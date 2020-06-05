سيال ترفع شكوى في حق المتسببين في أعمال التخريب بدواودة

أعلنت شركة “سيال” بأنها اتصلت بالمصالح الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق من تسببوا في أعمال تخريب مست قناة رئيسية لنقل المياه في مدينة دواودة بتيبازة.

وأضافت الشركة في بيانها مساء أمس، بأن أعمال التخريب تسببت في حدوث اضطرابات في الإمداد بالمياه الصالحة للشرب على مستوى بلديات الشريط الساحلي للعاصمة وهي معالمة، زرالدة ، سطاوالي وعين البنيان.

مؤكدة بأن عملية التخريب ساهمت في إضعاف القناة وزيادة خطر تحطمها في أي وقت، داعية المواطنين إلى الحفاظ على الهياكل الهدروليكية والتي تعتبر ملك العام.

وطمأنت “سيال” زبائنها بأن عملية الإصلاح بدأت من خلال فتح نافذة أسفل القناة لمراقبتها عن طريق الكاميرا بالإضافة إلى دعم القناة المتواجدة على سطح الأرض .

كما ستقوم الشركة بإزالة الصمّام ومفصل التمدد من أجل تثبيت القناة بالإسمنت المسلح مع وضع وتثبيت حاملات القناة قصد تأمينها مستقبلا.