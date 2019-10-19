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“سيال” تشارك في الصالون الدولي “ERA2019” بتقنيات متطورة

أخبار الجزائر
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“سيال” تشارك في الصالون الدولي “ERA2019” بتقنيات متطورة
بقلم أسماء.ع

تشارك الشركة الوطنية للمياه، “سيال” في الصالون الدولي للطاقات النظيفة الطاقات المتجددة والتمية المستدامة “ERA2019”.

وتقام فعاليا الطبعة العاشرة من الصالون بمركز الاتفاقيات محمد بن أحمد في وهران، من 21 إلأى 23 أكتوبر الجاري.

وجدّدت الشركة،في بيان لها التزامها كشركة رائدة وفاعلة في التنمية المستدامة من أجل إيجاد حلول مبتكرة، تتلاءم مع التحديات البيئية.

وأدرجت “سيال”، عدة نشاطات في التظاهرة،حيث سيتم التركيز على قضايا الحلول المبتكرة بمجال تثمين المواد الناتجة عن تطهير المياه المستعملة.

وفي إطار إعادة استعمال الموارد “ReUse”، ستعمل سيال على عدة تقنيات تسنح بتثمين الأوحال الناتجة عن التطهير.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=714580

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