سيال تطلق أول فاتورة مياه ثنائية اللغة بالعربية والإنجليزية

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال- عن الإطلاق الرسمي للفاتورة الجديدة الخاصة للمياه، والمحررة باللغتين العربية والإنجليزية.

واعتباراً من اليوم، ستقوم سيال بإصدار أكثر من 5 ملايين فاتورة سنوياً بهذا الشكل الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن إدراج اللغة الإنجليزية هو خيار استراتيجي يعكس انفتاح المؤسسة على المعايير الدولية. فاللغة الإنجليزية ُتعد اليوم لغة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار،وتكتسي أهمية متزايدة في سياق التحول الرقمي الذي تعرفه

سيال.

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة أوسع تهدف إلى تعزيز استخدام اللغة الإنجليزية في العمل اليومي داخل المؤسسة.

وقد باشرت سيال فعلاً تنظيم دورات تكوينية في اللغة الإنجليزية لفائدة الإطارات والعمال، قصد تطوير مهاراتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتهدف الفاتورة الثنائية اللغة إلى تسهيل فهم المعلومات بالنسبة للشركاء الأجانب، والمنصات الرقمية، مع الحفاظ على اللغة العربية كلغة أساسية للتواصل مع المواطنين.