سيال تطلق المنصة الرقمية “خدماتي”

أطلقت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” المنصة الرقمية خدماتي، وهذا سعيا منها لرقمنة الخدمة العمومية للمياه الشروب والتطهير ولتسهيل الولوج لمختلف الخدمات بكبسة زر.

وحسب ما أفادت به الشركة عبر صفحتها على فايسبوك، فإن المنصة الرقمية تتوفر على 9 خدمات متمثلة في: الربط بشبكة المياه الشروب والتطهير. تشخيص و دراسة شبكات المياه الشروب والتطهير، المراقبة و تحليل جودة المياه، التكوين و تنظيم التظاهرات، البحث عن التسربات. تطهير شبكة المياه المستعملة، إعادة تأهيل غرف التفتيش، تنظيف خزانات المياه الشروب، توزيع المياه الصالجة للشرب عبر الصهاريج.

كما أشار ذات المصدر أن المنصة متوفرة باللغتين العربية والفرنسية. ويمكن لزبائن سيال الولوج إلى المنصة باللغة العربية عبر الرابط التالي: https://seaal.dz/khadamati

وللولوج للمنصة باللغة الفرنسية يرجى الولوج إلى الرابط التالي https://seaal.dz/fr/khadamati

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