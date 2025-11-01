“سيال” تطلق تطبيقٍ ذكي لقراءة العدادات وتسجيل الاستهلاك إلكترونيا

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن إطلاق تطبيقٍ ذكي جديد خاص بقراءة العدادات وتسجيل الاستهلاك إلكترونيا، يهدف إلى تحسين دقة الفوترة وتخفيف الإجراءات الميدانية وتسهيل عملية المتابعة، بما يضمن خدمة أسرع وأكثر فعالية للمواطن، وهذا في إطار فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

كما أطلقت “سيال” الأربعاء، النسخة الإنجليزية لجميع منصاتها الرقمية المتوفرة حاليا بالغة العربية، وذلك في خطوة جديدة. تندرج ضمن مسار تحديث المرفق العمومي للمياه والتطهير وتعزيز انفتاحه على التكنلوجيا الحديثة.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تشمل إطلاق النسخة الإنجليزية لست (06) منصات رقمية رئيسية. وهي الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، منصة الدفع الإلكتروني “فاتورتي”، الوكالة الرقمية لسيال “وكالتي” بنسختيها (الويب والتطبيق). منصة “خدماتي”، منصة “البوابة الجغرافية” ومنصة “معلومات حول الأشغال”

وهذا ما يتيح لفئة من جيل الشباب وكذا المتعاملين الأجانب الاطلاع على خدماتها باللغـة الإنجليزية. ويعكس الرؤية الحديثة لـ “سيال” نحو خدمة عمومية رقمية، متاحة، وشفافة.

كما أشارت الشركة أن هذه المبادرة تأتي في إطار استمرارية الجهود التي باشرتها “سيال” في ماي الماضي بإصدار الفاتورة الإلكترونية. باللغة الإنجليزية، كترجمة ملموسة لالتزامها بمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده الجزائر.

وفي ذات السياق، أعلنت “سيال” عن إطلاق تطبيقٍ ذكي جديد خاص بقراءة العدادات وتسجيل الاستهلاك إلكترونيا. يهدف إلى تحسين دقة الفوترة وتخفيف الإجراءات الميدانية وتسهيل عملية المتابعة، بما يضمن خدمة أسرع وأكثر فعالية للمواطن.

وفي تصريحٍ له بهذه المناسبة، أكد المدير العام لسيال، محمد رضا بوداب، أن إطلاق هذه المشاريع الرقمية. يعكس إرادة المؤسسة في المضي قدما على درب الجزائر المستقلة التي رسم معالمها بيان أول نوفمبر. جزائرٍ قوية بتقنييها وإطاراتها وشبابها، وسائرة بثبات نحو تحديث المرافق العمومية بما يخدم المواطن ويعزز الثقة في الخدمة العمومية.

رقمنة الخدمات وتعزيز التفاعل الإلكتروني مع الزبائن يساهم في تجسيد سياسة الدولة

وأضاف بوداب أن “سيال”، من خلال رقمنة خدماتها وتعزيز التفاعل الإلكتروني مع زبائنها، تساهم في تجسيد سياسة الدولة. الرامية إلى ترقية الأداء العمومي وتحسين نوعية الخدمة، مع الحفاظ على القيم الوطنية التي نستلهمها من نوفمبر التحرير والبناء.

كما أكدت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، أنه بهذه المبادرات، تواصل تجسيد رؤيتها الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي. وتطوير أدوات التسيير العصري، انسجاما مع تطلعات الجزائر الجديدة نحو خدمة عمومية ذكية وشفافة، تجعل من المواطن محور اهتمامها الأساسي.

