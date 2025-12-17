سيال تطلق حملة تحسيسية لضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه

أطلقت شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال) حملة تحسيسية واسعة تهدف إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على استمرارية الخدمة العمومية للمياه الشروب وخدمات التطهير. وذلك في إطار تحسين نوعية الخدمات وترسيخ ثقافة الاستعمال العقلاني للمياه.

وتنطلق هذه الحملة ابتداءً من يوم غد الخميس والجمعة والسبت على مستوى المركز التجاري - حي الأعمال باب الزوار. حيث سيتم تنظيم فضاءات تحسيسية موجهة لمرتادي المركز، تتضمن شروحات ونصائح حول ترشيد استهلاك المياه، المحافظة على الشبكات، وأهمية الالتزام بقواعد النظافة وحماية البيئة.

كما تتواصل فعاليات الحملة خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء على مستوى المركز التجاري مارينا مول ببلدية المحمدية، بهدف توسيع دائرة الاستفادة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وبخصوص التوقيت، أوضحت سيال أن فعاليات يوم الجمعة ستنطلق ابتداءً من الساعة الثانية زوالًا إلى غاية الثامنة مساءً وما بعدها، فيما ستكون باقي الأيام من الساعة العاشرة صباحًا إلى غاية الثامنة مساءً.

وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة سيال الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والتحسيس بأهمية المحافظة على الموارد المائية وضمان ديمومة الخدمة العمومية للمياه الشروب والتطهير، بما يساهم في تحسين الإطار المعيشي وحماية الصحة العمومية.